Будківський: Варіанти є як з-за кордону, так і з нашого чемпіонату
Нападник Пилип Будківський має варіанти для продовження кар’єри і в Україні, і за кордоном.
Про це він повідомив у коментарі Tribuna.com.
"Варіанти є. З різних чемпіонатів. Як з-за кордону, так і з нашого. Спілкуємося з керівництвом. Найближчим часом буде якась ясність. Так, була конкретна пропозиція від Лівого берега. Була зустріч з президентом та головним тренером", — сказав Будківський.
Попередні два з половиною роки Пилип провів у Поліссі. Його 19 голів у 43 матчах допомогли команді вперше у своїй історії вийти в елітний дивізіон, а потім пробитися до кваліфікації Ліги конференцій.
Також 32-річний форвард раніше виступав за Іллічівець, Севастополь, Зорю, російський Анжі, бельгійський Кортрейк, французький Сошо та Десну.