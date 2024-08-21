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Будківський: Варіанти є як з-за кордону, так і з нашого чемпіонату

Ігор Чернявський — 21 серпня, 15:45
Будківський: Варіанти є як з-за кордону, так і з нашого чемпіонату

Нападник Пилип Будківський має варіанти для продовження кар’єри і в Україні, і за кордоном.

Про це він повідомив у коментарі Tribuna.com.

"Варіанти є. З різних чемпіонатів. Як з-за кордону, так і з нашого. Спілкуємося з керівництвом. Найближчим часом буде якась ясність. Так, була конкретна пропозиція від Лівого берега. Була зустріч з президентом та головним тренером", — сказав Будківський.

Попередні два з половиною роки Пилип провів у Поліссі. Його 19 голів у 43 матчах допомогли команді вперше у своїй історії вийти в елітний дивізіон, а потім пробитися до кваліфікації Ліги конференцій.

Також 32-річний форвард раніше виступав за Іллічівець, Севастополь, Зорю, російський Анжі, бельгійський Кортрейк, французький Сошо та Десну.

Будківський Чемпіонат України, УПЛ

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