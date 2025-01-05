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Піхальонок розповів, як у Динамо пристосувалися до матчів у січні

Микола Дендак — 5 січня 2025, 16:50
Піхальонок розповів, як у Динамо пристосувалися до матчів у січні
Олександр Піхальнок
Динамо Київ

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок розповів, що тренер з фізичної підготовки відправив гравцям індивідуальну програму для того, щоб підготуватися до офіційних матчів у січні.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Тренер з фізичної підготовки відправив гравцям програму індивідуальної підготовки. Кожен себе самостійно підтримував, хтось бігав на базі, хтось – у залі. Це вперше, коли в січні у нас офіційні матчі. Побачимо, як воно буде. Нам самим це дуже цікаво", – сказав гравець.

Нагадаємо, у січні на киян очікують останні матчі Ліги Європи сезону-2024/25. 21-го команда зіграє проти турецького Галатасарая, а 30-го – проти латвійського РФШ. Проте біло-сині" достроково втратили шанси на прохід у плейоф.

Раніше повідомлялося, що Динамо в зимове трансферне вікно планує посилити правий фланг захисту. До того ж клуб на зборах перегляне африканського центрального захисника.

Також про можливі підсилення команди розповідав головний тренер київського клубу Олександр Шовковський, зазначивши, що деякі напрацювання в цьому напрямку є.

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