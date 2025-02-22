Скандал у Серії А: гравець забрав пенальті у капітана, посварився з командою та пішов з поля

Події у матчі 26-го туру Серії А між Лечче та Удінезе (0:1) стали хітом у соціальних мережах, адже нападник гостьової команди спромігся здобути перемогу для "чорно-білих" і потрапити у немилість партнерів.

На 32-й хвилині Удінезе отримав право виконати 11-метровий удар. Штатним пенальтистом команди є капітан Флоріан Товен, який одразу ж підійшов до м'яча, але партнер не дав йому завдати удару.

Читайте також : Відео Солодка помста: гравець Блекберна яскраво покарав Плімут Таловєрова за розірваний контракт

Лоренцо Лукка нахабно підійшов та відібрав пенальті в одноклубника. Інші футболісти "чорно-білих" намагалися пояснити італійцю, що так не можна робити, але той нікого не послухав і був покараний.

Форвард реалізував свій момент із позначки, а але ніхто з партнерів не святкував із ним взяття воріт. Ба більше, головний тренер Удінезе, дізнавшись про всю цю ситуацію, замінив скандаліста. На 36-й хвилині Лукка пішов з поля.

Зазначимо, що 24-річний італійський форвард є найкращим бомбардиром "чорно-білих" у цьому сезоні, забивши 10 голів у 25 матчах.

Завдяки важливій перемозі над Лечче Удінезе закріпився в середині турнірної таблиці, набравши 36 балів. Схоже, що криза команди вже позаду.