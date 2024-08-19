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Вболівальники Мальорки влаштували пекельний прийом для Вінісіуса

Ігор Чернявський — 19 серпня, 11:40
Вболівальники Мальорки влаштували пекельний прийом для Вінісіуса
ФК Реал Мадрид

Фанати Мальорки чинили величезний психологічний тиск на вінгера Реала Вінісіуса Жуніора під час домашнього матчу 1 туру Ла Ліги.

Про це повідомляє Marca.

Щоразу, коли бразилець торкався м’яча, його починали оглушливо освистувати. Це почалося після того, як Вінісіус впав після єдиноборства з Саму Коштою, але арбітр не став фіксувати порушення правил.

Такий пекельний прийом вплинув на зіркового гравця. Вінісіус не витримав і попросив арбітра слідкувати за поведінкою трибун.

Зазначимо, що в цьому матчі Жуніор відзначився асистом на Родріго, але це не допомогло Реалу перемогти непоступливу Мальорку — "вершкові" розпочали сезон Ла Ліги з нічиєї 1:1.

Вінісіус є одним із найбільш скандальних гравців у Іспанії. Під час матчів місцевого чемпіонату неодноразово траплялися расистські інциденти за участі 24-річного бразильця. Фанати суперників вдаються до образ на расовому підґрунті у відповідь на постійні провокації Жуніора.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мальорка Реал Мадрид Вінісіус Жуніор

Вінісіус Жуніор

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