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Металіст зіграє з Агробізнесом, Буковина прийме Прикарпаття у 10 турі Першої ліги

Руслан Травкін — 4 жовтня, 08:03
Металіст зіграє з Агробізнесом, Буковина прийме Прикарпаття у 10 турі Першої ліги

Сьогодні, 4 жовтня, відбудуться чотири матчі 10 туру Першої ліги сезону-2024/25.

Відкриватиме ігровий день поєдинок у місті Чернівці, де місцева Буковина зіграє з Прикарпаттям.

В Ужгороді харківський Металіст прийматиме лідера групи А Агробізнес. Варто зазначити, що клуб із Волочиська виграв усі 7 матчів у сезоні.

Вікторія Суми вдома проведе матч проти Діназа. Також силами поміряються Епіцентр та Нива.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
10 тур, 4 жовтня

12:30. Буковина – Прикарпаття

14:00. Епіцентр – Нива Тернопіль

15:00. Металіст – Агробізнес

17:00. Вікторія Суми – Діназ

Напередодні Металіст 1925 та Маріуполь зіграли внічию, а матч Кремінь – Металург Запоріжжя не зуміли дограти через часті повітряні тривоги.

Агробізнес Буковина Вікторія Діназ Металіст Нива Тернопіль Чемпіонат України, Перша ліга Прикарпаття Розклад матчів Пряма трансляція

Чемпіонат України, Перша ліга

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