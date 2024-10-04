Металіст зіграє з Агробізнесом, Буковина прийме Прикарпаття у 10 турі Першої ліги
Сьогодні, 4 жовтня, відбудуться чотири матчі 10 туру Першої ліги сезону-2024/25.
Відкриватиме ігровий день поєдинок у місті Чернівці, де місцева Буковина зіграє з Прикарпаттям.
В Ужгороді харківський Металіст прийматиме лідера групи А Агробізнес. Варто зазначити, що клуб із Волочиська виграв усі 7 матчів у сезоні.
Вікторія Суми вдома проведе матч проти Діназа. Також силами поміряються Епіцентр та Нива.
Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
10 тур, 4 жовтня
12:30. Буковина – Прикарпаття
14:00. Епіцентр – Нива Тернопіль
15:00. Металіст – Агробізнес
17:00. Вікторія Суми – Діназ
Напередодні Металіст 1925 та Маріуполь зіграли внічию, а матч Кремінь – Металург Запоріжжя не зуміли дограти через часті повітряні тривоги.