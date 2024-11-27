Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кремінь прийме Маріуполь, ЮКСА зіграє проти Вікторії Суми: розклад матчів 18 туру Першої ліги

Руслан Травкін — 27 листопада 2024, 11:13
Кремінь прийме Маріуполь, ЮКСА зіграє проти Вікторії Суми: розклад матчів 18 туру Першої ліги

Сьогодні, 27 листопада, відбудеться два поєдинки 18 туру Першої ліги.

Вікторія прийме команду ЮКСА, Кремінь зіграє проти ФСК Маріуполя.

Зазначимо, що ці матчі мали відбутися ще 24 листопада, але через тривалу повітряну тривогу їх вирішили перенести.

Згодом було вирішено провести матчі саме 27 листопада.

Чемпіонат України – Перша ліга
18-й тур, 27 листопада

Вікторія Суми – ЮКСА

Кремінь – Маріуполь

Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 мінімально здолав Полтаву.

Вікторія Кремінь Чемпіонат України, Перша ліга ФСК Маріуполь ФК ЮКСА

Чемпіонат України, Перша ліга

Тренер Маріуполя: матч проти Кременя, швидше за все, не відбудеться
Скрипник: Наразі Ротань номер один тренер в Україні
Президент ПФЛ назвав дати матчів Першої ліги, які не відбулися через повітряну тривогу
Гол бразильця приніс Металісту 1925 перемогу над Полтавою у матчі 18 туру Першої ліги
Металіст 1925 завітає в гості до СК Полтави у 18 турі Першої ліги

Останні новини