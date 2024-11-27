Кремінь прийме Маріуполь, ЮКСА зіграє проти Вікторії Суми: розклад матчів 18 туру Першої ліги

Сьогодні, 27 листопада, відбудеться два поєдинки 18 туру Першої ліги.

Вікторія прийме команду ЮКСА, Кремінь зіграє проти ФСК Маріуполя.

Зазначимо, що ці матчі мали відбутися ще 24 листопада, але через тривалу повітряну тривогу їх вирішили перенести.

Згодом було вирішено провести матчі саме 27 листопада.

Чемпіонат України – Перша ліга

18-й тур, 27 листопада

Вікторія Суми – ЮКСА

Кремінь – Маріуполь

Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 мінімально здолав Полтаву.