Полтава прийме Металіст 1925, ЮКСА відправиться в гості до Вікторії Суми: розклад матчів 18 туру Першої ліги
Сьогодні, 24 листопада, відбудеться чотири поєдинки 18 туру Першої ліги.
Вікторія прийме команду ЮКСА, Кремінь зіграє проти ФСК Маріуполя, а вишгородський Діназ відправиться в гості до МФК Металурга.
Центральним матчем дня буде зустріч СК Полтави та Металіста 1925. Обидва клуби претендують на вихід до УПЛ.
Чемпіонат України – Перша ліга
24 листопада, 18-й тур
12:00 СК Полтава – Металіст 1925
12:00 Вікторія Суми – ЮКСА
12:00 Кремінь – ФСК Маріуполь
12:00 Металург – Діназ
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Напередодні Минай обіграв Буковину, а Металіст здобув вольову перемогу над Прикарпаттям.