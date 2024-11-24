Полтава прийме Металіст 1925, ЮКСА відправиться в гості до Вікторії Суми: розклад матчів 18 туру Першої ліги

Сьогодні, 24 листопада, відбудеться чотири поєдинки 18 туру Першої ліги.

Вікторія прийме команду ЮКСА, Кремінь зіграє проти ФСК Маріуполя, а вишгородський Діназ відправиться в гості до МФК Металурга.

Центральним матчем дня буде зустріч СК Полтави та Металіста 1925. Обидва клуби претендують на вихід до УПЛ.

Чемпіонат України – Перша ліга

24 листопада, 18-й тур

12:00 СК Полтава – Металіст 1925

12:00 Вікторія Суми – ЮКСА

12:00 Кремінь – ФСК Маріуполь

12:00 Металург – Діназ

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Напередодні Минай обіграв Буковину, а Металіст здобув вольову перемогу над Прикарпаттям.