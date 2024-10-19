Епіцентр прийме Металіст, Агробізнес зустрінеться з Прикарпаттям у 13 турі Першої ліги

Сьогодні, 19 жовтня, у межах 13 туру чемпіонату Першої ліги відбудуться 6 матчів.

Агробізнес із міста Волочиськ, який лідирує у турнірній таблиці чемпіонату, вдома зіграє з Прикарпаттям. Металіст 1925 зустрінеться з ФК ЮКСА, а Епіцентр зіграє з харківським Металістом.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25

19 жовтня, 13 тур

13:00 Епіцентр – Металіст

13:30 Кудрівка – Вікторія

14:00 Агробізнес – Прикарпаття

14:30 Поділля – Минай

15:00 Металіст 1925 – ЮКСА

17:00 ФСК Маріуполь – Діназ Вишгород

Нагадаємо, у попередньому турі Агробізнес вперше за сезон-2024/25 зазнав поразки. Металіст впевнено переміг Ниву, а Буковина та Поділля розписали гольову нічию.