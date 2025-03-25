Роналду: Навіть після незабитого пенальті знав, що ми пройдемо Данію

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду запевнив, що він не сумнівався у тому, що його команда переможе Данію, незважаючи на його промах з 11-метрової позначки.

Слова 40-річного футболіста наводить ESPN.

Роналду отримав можливіть реалізувати пенальті на 6-й хвилині матчу з данцями в чвертьфіналі Ліги націй. Проте форвард Аль-Насра не зміг переграти Каспера Шмейхеля з "позначки".

Португалія все одне перемогла Данію з рахунком 5:2, а сам Роналду відзначився голом у другому таймі.

"Я відчував, що навіть не реалізувавши пенальті, а це трапляється лише з тими, хто намагається, ми пройдемо далі в цьому протистоянні. Так і сталося. Це був видовищний вечір, Португалія грала дуже добре. Забити п'ять м'ячів у ворота Данії зовсім не просто. Ми всі заслуговуємо на привітання: гравці, ті, хто був на стадіоні, всі португальці. Ми всі в одному човні, і для нас було дуже важливо пройти до фіналу чотирьох", – сказав Роналду.

Перемігши Данію, Португалія пройшла до півфіналу, де вона зустрінеться з Німеччиною. "Бундестім" у свою чергу здолала Італію також у дуже результативному протистоянні.

Нагадаємо, що в паралельній дуелі Франція перемогла Хорватію в серії післяматчевих пенальті. Це призвело до того, що саме французи будуть суперниками збірної України в кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.