Капітан Роми пояснив своє рішення дати Довбику пробити пенальті в матчі з Удінезе

Капітан Роми Лоренцо Пеллегріні висловився про свого партнера за командою форварда Артема Довбика після гостьової перемоги над Удінезе (2:1) у межах 22-го туру Серії А, а також розповів, чому дав пробити пенальті саме українцю.

Його слова наводить TUTTOmercatoWEB.

"Я повинен був виконувати пенальті, але мені хотілося залишити другий 11-метровий удар Артему, тому що він взяв м’яч. Я бачив, що він дуже заряджений, хотів його пробити і забити.



Він наполегливо працював для команди, і це дуже важливо, фундаментально для нас, тому я думаю, що це маленький жест, щоб дати йому відчути, що ми задоволені всією роботою, яку він робить для нас, подякувати йому, дозволивши йому забити.



Крім того, я був впевнений, що він заб’є, я побачив це на його обличчі, – сказав Пеллегріні.