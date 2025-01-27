Капітан Роми пояснив своє рішення дати Довбику пробити пенальті в матчі з Удінезе
Капітан Роми Лоренцо Пеллегріні висловився про свого партнера за командою форварда Артема Довбика після гостьової перемоги над Удінезе (2:1) у межах 22-го туру Серії А, а також розповів, чому дав пробити пенальті саме українцю.
Його слова наводить TUTTOmercatoWEB.
"Я повинен був виконувати пенальті, але мені хотілося залишити другий 11-метровий удар Артему, тому що він взяв м’яч. Я бачив, що він дуже заряджений, хотів його пробити і забити.
Він наполегливо працював для команди, і це дуже важливо, фундаментально для нас, тому я думаю, що це маленький жест, щоб дати йому відчути, що ми задоволені всією роботою, яку він робить для нас, подякувати йому, дозволивши йому забити.
Крім того, я був впевнений, що він заб’є, я побачив це на його обличчі, – сказав Пеллегріні.
Зазначимо, що нападник у грі з Удінезе окрім забитого з пенальті гола, віддав 82% точних пасів, виграв одне єдиноборство з 2-х, 1 раз сфолив та завдав 2 удари в площину воріт.
Тепер в активі українця 12 голів та 3 результативні передачі за 28 зіграних матчів за Рому.