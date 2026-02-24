Українська правда
Фонсека висловився про бойкот ЧС-2026 через політику Трампа

Денис Іваненко — 24 лютого 2026, 09:23
Наставник Ліона Паулу Фонсека поділився думками щодо чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє L'Équipe.

Він відбудеться у трьох країнах, зокрема, і США. Португальський тренер вважає, що наразі проводити там турнір є поганою ідеєю та пояснив свою позицію.

"Чи потрібно європейським збірним відмовитися від участі в наступному ЧС? Я не знаю. Правда в тому, що ті з нас, хто любить футбол, воліли б, щоб турнір проходив в іншому місці. Не в США, не зараз. Позиція американського президента – забувати, ігнорувати найбідніших, найслабших, думати про свої економічні інтереси. Американський президент не думає про людей. Він думає тільки про гроші.

Я не знаю, чи є футбол найкращим способом протесту проти цього, але є речі, які для мене неприйнятні. Коли ФІФА вручила Премію миру для Трампа, я відчув сором. Це так сумно. Футбол цього не заслуговує. Це ганьба", – заявив Фонсека.

Зазначимо, що напередодні Йозеф Блаттер розкритикував позицію ФІФА через вплив Дональда Трампа на ЧС-2026. Він також вважає, що турнір не мав би проводитись у США.

Нагадаємо, що країнами-господарками майбутньої світової першості також будуть Канада та Мексика. ЧС триватиме з 11 червня по 19 липня.

