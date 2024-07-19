Вієйра та Страсбур вирішили не продовжувати співпрацю

Патрік Вієйра залишив посаду головного тренера Страсбура.

Про це французький клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що сторони дійшли згоди щодо припинення співпраці. Вієйра тренував Страсбур упродовж усього сезону-2023/24. Під його керівництвом команда посіла 13 місце у французькій Лізі 1, а також дійшла до чвертьфіналу Кубку Франції.

У першій половині попередньої кампанії за Страсбур виступав українець Едуард Соболь. Втім, як повідомляли інсайдери, 29-річний захисник не входив у плани Вієйра, тому його віддали в оренду Генку.

Раніше Патрік тренував Кристал Пелас, Ніццу, Нью-Йорк Сіті та молодіжну команду Манчестер Сіті. Ніде особливих успіхів легендарний півзахисник не досягав.