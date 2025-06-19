Я ще не говорив з ним, – Палмер зізнався, чому попросив забрати собі десятий номер Мудрика

Лідер Челсі Коул Палмер розкрив причину того, чому він попросив клуб віддати йому десятий номер, який належав Михайлу Мудрику.

Слова 23-річного англійця наводить ESPN.

На початку червня стало відомо, що "пенсіонери" забрали у вінгера збірної України його "десятку", яка перейшла до Палмера.

За словами футболіста, маючи десятий номер на спині, він тепер зможе наслідувати своїх кумирів Вейна Руні та Ліонеля Мессі.

"Мессі, велика рольова модель для мене. Ще Руні і подібні гравці. Це просто культовий номер. Я все життя носив 10-й номер, поки ріс, і мені просто подобається цей номер", – сказав Палмер.

При цьому англієць зазначив, що ще не говорив з Михайлом на цю тему.

"Я ще не говорив з Мішею, але зроблю це, коли прийде час. Наразі це не зовсім моє місце, щоб вступати з ним у контакт. Я поговорю з ним".

Михайло Мудрик виступав під десятим номером, починаючи з літа 2023 року. До цього перші півроку в Лондоні вінгер носив п'ятнадцятий номер.

Нагадаємо, що Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення Мудрику у порушенні антидопінгових правил.

Сьогодні, 19 червня, з'явилася інформація, що проба "Б" 24-річного українця виявилася возитивною.