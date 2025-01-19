Рома Довбика викупить одноклубника Малиновського

Воротар Аталанти П'єрлуїджі Голліні посеред сезону змінить клубну прописку.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Рома домовилася з "богинею" про трансфер 29-річного італійця. Футболіст обійдеться клубу Артема Довбика в один мільйон євро. Для нього вже підготували контракт до літа 2027 року.

Для того трансферу Аталанті доведеться перервати орендну угоду з Дженоа, за яку голкіпер виступає з початку цього сезону.

Спочатку він був основним першим номером "грифонів", але після травми втратив місце у воротах команди Руслана Малиновського.

Очікується, що в Римі Голліні стане дублером Міле Свілара. Саме для цього його нещодавно запропонували "джаллороссі".

Раніше Артем Довбик, який відзначився голом у матчі проти Дженоа (3:1), зізнався, що він не відчуває великого тиску в римському колективі.