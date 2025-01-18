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Довбик: Я не відчуваю великого тиску в Ромі

Володимир Максименко — 18 січня 2025, 10:30
Довбик: Я не відчуваю великого тиску в Ромі
Артем Довбик та Пауло Дібала
Getty images

Нападник Роми Артем Довбик прокоментував свої виступи в сезоні-2024/25.

Слова футболіста наводить Roma Press.

"Зараз ми граємо більш злагоджено, ніж два місяці тому. Ми стали однією командою, почали перемагати, а це вже добре.

Наша гра почала прогресувати завдяки таким гравцям, як Дібала та Пеллегріні. Хоча, ми ще потребуємо деякого часу на підвищення зіграності.

Я не відчуваю особливого тиску. Джеко теж було непросто у його перший сезон, він тоді забив лише 10 голів. Мені треба більше спілкувати з партнерами безпосередньо на полі.

Коли я приїхав до Риму, то всі очікували, що я забиватиму по два-три голи за гру. Зараз я вже спокійно до цього ставлюсь", – розповів Довбик.

У поточній кампанії на рахунку форварда збірної України 11 забитих м'ячів та три результативні передачі у 26 матчах за "вовків".

Раніше Довбик дізнався свою оцінку за матч з Дженоа, в якому він забив один з голів римлян.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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