Довбик: Я не відчуваю великого тиску в Ромі

Нападник Роми Артем Довбик прокоментував свої виступи в сезоні-2024/25.

Слова футболіста наводить Roma Press.

"Зараз ми граємо більш злагоджено, ніж два місяці тому. Ми стали однією командою, почали перемагати, а це вже добре.

Наша гра почала прогресувати завдяки таким гравцям, як Дібала та Пеллегріні. Хоча, ми ще потребуємо деякого часу на підвищення зіграності.

Я не відчуваю особливого тиску. Джеко теж було непросто у його перший сезон, він тоді забив лише 10 голів. Мені треба більше спілкувати з партнерами безпосередньо на полі.

Коли я приїхав до Риму, то всі очікували, що я забиватиму по два-три голи за гру. Зараз я вже спокійно до цього ставлюсь", – розповів Довбик.