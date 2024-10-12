Лідер збірної Грузії назвав причини поразки від України

Один із лідерів збірної Грузії Отар Кітеішвілі відмітив, що у матчі проти збірної України (0:1) команда не показала той футбол, який треба, щоб здобути позитивний результат.

Його слова цитує сайт Europop.ge.

"Ми проаналізуємо причини поразки, але факт залишається фактом – ми не показали той футбол, який був потрібен, особливо в перші 20-25 хвилин. Інтенсивність, якість матчу була невисокою – за це нас і покарали.

Ми виправили ситуацію після голу, були моменти, коли ми домінували, але нам не вдалося забити гол.

У матчі з Албанією, я сподіваюся, ми покращимо результат. Я готовий до цього", – заявив Кітеішвілі.

Збірна Грузії після трьох матчів лідирує у квартеті, маючи 6 очок. Після екватору змагань "синьо-жовті" розташувалися на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Сакартвело та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.

Напередодні "синьо-жовті" обіграли лідера квартету Грузію. Єдиний гол у поєдинку забив Михайло Мудрик, який був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.