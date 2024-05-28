Остап Маркевич: Найближчим часом планую повернутися в Україну

Помічник головного тренер Карпат Остап Маркевич розповів, що планує найближчим часом повернутися в Україну.

Його слова передає Український футбол.

"Мене не було на грі з Лівим Берегом та Інгульцем. На цей час знаходжусь в Іспанії, тому що мені потрібно вирішити питання з іспанською резиденцією, яку я продовжую. Для отримання документів необхідна моя фізична присутність. З 2015 року я і моя сім’я живемо в Іспанії, мій син вчиться в іспанській школі, та й взагалі багато юридичних аспектів вимагає моєї присутності тут.

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Я вже не раз виїжджав і повертався в Україну у встановлений законодавчому порядку спосіб. Найближчим часом планую повернення в Україну.", — сказав Остап.

Нещодавно стало відомо, що Остап Маркевич покинув територію України.

Нагадаємо, у Першій лізі львівський клуб в останньому турі поступився Інгульцю та посів другу сходинку в турнірній таблиці. Попри це, команда напряму вийшла в Українську Прем'єр-лігу.