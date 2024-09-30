Як зіграти на успіху Забарного. Суперекспрес на кінець євровікенду з коефіцієнтом 4,82

Позаду субота й неділя, проте у провідних чемпіонатах Старого Світу цікавих ігор вистачає. Клуби продовжують грати важливі календарні матчі, які були винесені на перший день нового тижня.

Тож учергове поговоримо про футбол через призму любителів азарту, та виділимо найперспективніші варіанти для інвестування.

Борнмут – Саутгемптон, турнір – АПЛ, дата проведення матчу – 30 вересня, час початку матчу – 22:00

Команда захисника збірної України Іллі Забарного прийматиме Саутгемптон, і це гарний шанс для "вишень" покращити своє становище в таблиці.

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"Святі" відомі слабкою грою у виїзних матчах. За підсумками попередніх 9 зустрічей в Сотона поза межами свого поля лише 2 мирові, в інших 7 випадках – лише поразки. Ба, навіть більше – у попередніх 6 гостьових зустрічах колишній клуб Садіо Мане 5 разів отримував у свої ворота не менш як 3 м'ячі. Борнмут не перемагав удома в 3 поспіль зустрічах, і кращої нагоди покращити своє становище шукати годі.

Ставка: П1 за 1,65

Вільярреал – Лас-Пальмас, Ла Ліга, 30 вересня, 22:00

"Жовта субмарина" – одна з тих команд, які на старті сезону в Ла Лізі показують чудовий футбол. У Вільярреала лише 1 поразка в останніх 11 іграх у Ла Лізі (+6=4-1). І в нашому матчі "підводники" на своєму полі зіграють з найгіршим колективом Примери, який не перемагав у першості Іспанії з середини лютого поточного року. Важливо, що Лас-Пальмас вельми непереконливий саме у виїзних матчах, де у останніх 8 іграх у Ла Лізі набрав лише 1 бал, і лише з Кадісом, який врешті ще й понизився у класі. Варто додати, що Лас-Пальмас ще й забивав усього 3 рази у 8 попередніх гостьових іграх.

Валенсійці показують футбол чудового гатунку. "Жовта субмарина" з початку сезону грає так, що якщо продовжить у тому ж дусі, зможе замахнутися навіть на потрапляння у Лігу чемпіонів. У останніх 11 іграх у Ла Лізі господарі поступилися лише раз, і це була поразка лідеру.

Ставка: Ф1 (-1) за 1,69

Кайсеріспор – Бешикташ, Суперліга, 30 вересня, 20:00

Нинішній розіграш вищої ліги першості Туреччини обіцяє чи не найпотужнішу за останні роки інтригу. В порядку усі три гранди. Галатасарай та Фенербахче в боротьбі за перше місце вирвались уперед, проте й третій стамбульський "кит" одвічних суперників "підпирає", та ще й має 2 грі у запасі, що в перспективі дозволяє сподіватися якраз на 1 сходинку. А в розрізі найближчої гри – на перемогу.

Фото з соціальних мереж

Команда на чолі з італійським страйкером Чіро Іммобіле як почала сезон успішно – з феєричної перемоги над Сараєм у Суперкубку – так і продовжила. Втім, у останній грі "чорні орли" зганьбилися на міжнародній арені, розгромно поступившись Аяксу, але саме це й буде спонукати Бешикташ шукати якнайбільшого успіху біля воріт суперника у матчі Суперліги. Стамбульці набрали на виїзді 4 очки, Кайсеріспор з початку сезону ще не вигравав, і набрати залікові бали в цій грі господарям буде надзвичайно складно.

Ставка: П2 за 1,73

Сумарний коефіцієнт: 1,65*1,69*1,73 = 4,82