Азар приніс Челсі додаткові 5 млн фунтів після завершення кар'єри

Лондонський Челсі отримає від мадридського Реала бонусні виплати після виходу "вершкових" до фіналу Ліги чемпіонів цього сезону.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, виплати передбачені за трансфером бельгійського півзахисника Едена Азар із Челсі в Реал. Попри дострокове розірвання контракту Азара з мадридцями наприкінці минулого сезону, додаткові умови переходу бельгійця з англійського клубу залишаються чинними. Відтак, Реал за вихід у фінал Ліги чемпіонів нинішнього сезону заплатить Челсі бонус у розмірі приблизно 5 млн фунтів.

Зазначимо, Азар перейшов у Реал влітку 2019 року. Сума його трансферу склала 115 млн євро без урахування бонусів. У жовтні 2023-го бельгієць оголосив про завершення кар'єри.

Азар залишається найдорожчим гравцем, проданим Челсі в історії клубу. Бельгієць — єдиний футболіст, за якого лондонці отримали понад 100 мільйонів євро.







