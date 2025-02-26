Тренера Ліверпуля дискваліфікували за підсумками дербі з Евертоном

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот отримав дискваліфікацію за підсумками матчу з Евертоном, в якому його команда втратила перемогу.

Про це повідомляє Футбольна асоціація Англії.

Тренера покарали за неналежні дії щодо головного арбітра поєдинку. Зокрема нідерландський фахівець використовував образливі або нецензурні слова після завершення гри. Слот провину визнав та отримав дискваліфікацію на два матчі, а також заплатить штраф у розмірі 70 тисяч фунтів.

Таку саму дискваліфікацію отримає помічник тренера Сіпке Галсхофф. Евертон і Ліверпуль також отримали штрафи в розмірі 65 тисяч фунтів та 50 тисяч фунтів.

Напередодні Ліверпуль обіграв Манчестер Сіті. В наступному поєдинку "червоні" зустрінуться з Ньюкаслом – матч відбудеться 26 лютого, стартовий свисток пролунає о 22:15 за київським часом.