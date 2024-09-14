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Пробій — Рух-2, Гірник-Спорт — Локомотив, Чайка — Нива Вінниця: трансляції матчів Другої ліги

Ігор Чернявський — 14 вересня, 10:45
Пробій — Рух-2, Гірник-Спорт — Локомотив, Чайка — Нива Вінниця: трансляції матчів Другої ліги

Сьогодні, 14 вересня, відбудуться 6 матчів 6 туру Другої ліги-2024/25.

Зокрема, лідер Групи А Пробій Городенка прийме дубль Руху, а Гірник-Спорт зіграє з Локомотивом.

Розклад матчів Другої ліги на 14 вересня

10:00 Реал-Фарма — Ужгород

12:30 Гірник-Спорт — Локомотив

13:30 Металіст 1925-2 — Олександрія-2

14:30 Чайка — Нива Вінниця

15:00 Нива Тернопіль-2 — Куликів

16:00 Пробій Городенка — Рух-2

Нагадаємо, напередодні у Другій лізі відбулося два матчі. Лідер Групи B Чернігів розписав нульову нічию Тростянець, а Ревера 1908 мінімально перемогла дубль Полісся.

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