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Динамо U-19 – 2 Корріку U-19: онлайн трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Ігор Чернявський — 27 листопада 2024, 11:45
Динамо U-19 – 2 Корріку U-19: онлайн трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА
ФК Динамо

Сьогодні, 27 листопада, юнацька команда Динамо проведе перший матч 3-го раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА проти косовського 2 Корріку.

Поєдинок відбудеться у Стальовій Волі, Польща. Початок зустрічі – о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, в попередньому раунді команда Ігоря Костюка пройшла словенський Марибор (4:2 за сумою двох матчів). 2 Корріку на шляху до третього раунду вибив албанський Біліс та ірландський Дублін.

Пряму трансляцію поєдинку проведе YouTube-канал Динамо.

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