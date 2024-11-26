Бєлік: ПСВ U-19 на матч із нами вийде з бажанням перемогти

Головний тренер донецького Шахтаря U-19 Олексій Бєлік поділився очікуваннями від матчу Юнацької ліги УЄФА проти ПСВ. Він вважає, що клуб із Нідерландів зробить усе, щоб перемогти.

Слова Бєліка наводить пресслужба "гірників".

"Очевидно, що такі команди, як ПСВ U-19, Арсенал U-19, Аталанта U-19 та Болонья U-19, є хорошими академіями, у розпорядженні яких перебувають кваліфіковані футболісти.

Як я вже зазначав, їхні гравці часто мають досвід виступів за старші колективи, такі як U-21 чи U-23. Це дає їм перевагу, оскільки вони швидше дорослішають і починають звикати до темпу дорослого футболу. Для нас цей факт є додатковою мотивацією.



Приємно бачити наше турнірне становище та місце, де ми зараз є. Водночас важливо, що хлопці вірять у свої сили та розуміють: ми можемо грати на рівних і перемагати будь-якого суперника.



З огляду на турнірну таблицю, ПСВ U-19 стимулюватиме той факт, що їх влаштовує лише перемога. Це спонукатиме їх діяти активно від перших хвилин. Ми ж прагнутимемо нав’язати свою гру, атакувати, створювати моменти і реалізовувати їх.



Водночас нам важливо надійно зіграти в обороні, адже стиль гри ПСВ U-19 дещо схожий з нашим: вони також люблять атакувати. Ми хочемо досягти позитивного результату.



При цьому розуміємо, що цей матч є важливим не лише для виконання турнірних завдань, але й для розвитку наших гравців. Досвід, здобутий у таких поєдинках, неоціненний для футболістів у майбутньому, коли вони гратимуть на дорослому рівні", - сказав Бєлік.