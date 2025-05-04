Вилучення в суперника нам ніяк не допомогло: Ротань – про перемогу Олександрії над Поліссям

Наставник Олександрії Руслан Ротань прокоментував перемогу своєї команди над Поліссям у 27 турі Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що вилучення у складі суперника ніяк не допомогло.

Про це він сказав у коментарі Футбол 360.

"Вилучення в суперника нам ніяк не допомогло? Згоден з вами на 100 відсотків. І десь хвилин 10, поки ми цю пожежу не загасили, гра була нервовою для нас. Але, в принципі, потім усе стало під нашим контролем, і, думаю, ми могли доводити гру до більшого результату.

Дуже нервовий матч в плані того, що для нашої команди потрібен був результат – і, мабуть, десь це трошки нас спантеличило. Ми в деяких моментах, що стосується 2-го тайму, приймали, мабуть, неправильні рішення, особливо, коли почали грати в більшості. Ми десь хвилин на 10 загубили контроль і продовжували грати в тому ключі, як тоді, коли команди були в рівних складах", – зазначив тренер.

Олександрія була за крок до того, аби значно погіршити свої шанси поборотися за чемпіонство з Динамо, однак інтрига у боротьбі збереглася. Наразі у команди 63 очки, а відстань від лідера складає 4 пункти. Полісся із 43 балами залишилося 4-м, але у спину вже дихають Карпати, які мають таку ж кількість очок.

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