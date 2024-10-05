Таких пенальті можна ставити по 8 за гру: Ротань про нічию з Рухом
Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував нічию з Рухом у матчі 9 туру Прем'єр-ліги України.
Наставник поділився емоціями в ефірі УПЛ-ТБ.
"Думаю, що сьогодні ми заслуговували на перемогу, і, я вважаю, гра така бойова, ми це розуміли. Розуміли силу Руха, тому, в принципі, я подякував гравцям, що, фактично, це була перемога.
Те, що було далі – це для вас, для експертів потрібно розібратись.
Ми нічого не коментуємо, не хочемо коментувати. Дамо можливість, я думаю, що прекрасно розберуться всі. В нас є експерти, і в суддівському корпусі. Сприймаємо спокійно цю нічию.
Як-то кажуть, втратили очки, коли на останніх хвилинах програємо, подивимось в кінці на турнірну таблицю. Найголовніше – продовжувати покращуватись, працювати, щоб була така наснага до перемоги, як сьогодні", – зазначив коуч Олександрії.
Ротань також прокоментував пенальті у ворота своєї команди, завдяки чому Рух вирвав нічию.
"Я дивився в повторі. Коментувати я не хочу, тому… Думаю, таких пенальті можна ставити вісім за гру. У цьому ж матчі в першому таймі можна було ставити в ворота Руха, як мінімум. Не хочу це коментувати, думаю, не потрібен нам скандал в УПЛ.
У нас є на що звертати уваги, тим паче до нас сьогодні приїхали військові, вони нас підтримують, і хотілось для них, для 66-ї бригади передати привіт, і подякувати за те, що мають можливість на спортивному фронті боротись, грати. Це дуже важливо, дякуємо нашим воїнам", – сказав Ротань.
Наразі Олександрія йде першою в таблиці УПЛ. В активі клубу 20 очок у 8 матчах, Динамо та Полісся мають на матч менше, тож можуть наздогнати команду Ротаня. У Руха 13 очок та 5 сходинка в таблиці.