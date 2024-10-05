Таких пенальті можна ставити по 8 за гру: Ротань про нічию з Рухом

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував нічию з Рухом у матчі 9 туру Прем'єр-ліги України.

Наставник поділився емоціями в ефірі УПЛ-ТБ.

"Думаю, що сьогодні ми заслуговували на перемогу, і, я вважаю, гра така бойова, ми це розуміли. Розуміли силу Руха, тому, в принципі, я подякував гравцям, що, фактично, це була перемога.

Те, що було далі – це для вас, для експертів потрібно розібратись.

Ми нічого не коментуємо, не хочемо коментувати. Дамо можливість, я думаю, що прекрасно розберуться всі. В нас є експерти, і в суддівському корпусі. Сприймаємо спокійно цю нічию.



Як-то кажуть, втратили очки, коли на останніх хвилинах програємо, подивимось в кінці на турнірну таблицю. Найголовніше – продовжувати покращуватись, працювати, щоб була така наснага до перемоги, як сьогодні", – зазначив коуч Олександрії.