Нестеренко дебютував поразкою: відеоогляд матчу Олександрія – Партизан

Кирило Нестеренко невдало дебютував на чолі Олександрії – срібний призер УПЛ поступився Партизану в матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Попри досить непоганий зміст гри та шанси на взяття воріт, сербський колектив виявився точнішим та підходить до матчу-відповіді у поул-позиції.

Відеоогляд матчу Олександрія – Партизан

Ліга конференцій-2025/26

Кваліфікація, 2 раунд, 1 матч

24 липня

Олександрія – Партизан 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Костич, 0:2 – 56 Угрешич

Поєдинок-відповідь між Олександрією та Партизаном відбудеться 31 липня у сербському Белграді.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "жовто-чорних" Кирило Нестеренко.