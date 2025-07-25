Нестеренко дебютував поразкою: відеоогляд матчу Олександрія – Партизан
ФК Олександрія
Кирило Нестеренко невдало дебютував на чолі Олександрії – срібний призер УПЛ поступився Партизану в матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
Попри досить непоганий зміст гри та шанси на взяття воріт, сербський колектив виявився точнішим та підходить до матчу-відповіді у поул-позиції.
Відеоогляд матчу Олександрія – Партизан
Ліга конференцій-2025/26
Кваліфікація, 2 раунд, 1 матч
24 липня
Олександрія – Партизан 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 15 Костич, 0:2 – 56 Угрешич
Поєдинок-відповідь між Олександрією та Партизаном відбудеться 31 липня у сербському Белграді.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "жовто-чорних" Кирило Нестеренко.