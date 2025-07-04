Олександрія презентувала тренерський штаб основної команди

Олександрія презентувала чотирьох фахівців, які допомагатимуть головному тренеру Кирилу Нестеренку у підготовці основної команди.

Про це пише клубна пресслужба.

Серед них – тренер Євгеній Калиниченко, який свого часу був головним тренером тернопільської Ниви та ужгородського Минаю. Окрім цього, працював асистентом головного тренера ковалівського Колоса та луганської Зорі.

Тренером з фізичної підготовки буде Євгеній Ткачук, ексгравець молодіжної збірної України (U-21). На клубному рівні захищав кольори Ворскли, Зорі, Металіста 1925, тощо.

Воротарів тренуватиме Роман Гаврилов, який до цього працював в академії донецького Шахтаря. Також до тренерського штабу увійшов аналітик Олександр Сірик, який допомагав Євгенію Калініченку в Ниві та Минаї.

Нагадаємо, що 17 червня Олександрія представила Кирила Нестеренка головним тренером клубу. До слові, він став наймолодшим тренером в історії Української Прем'єр-ліги.

Раніше Олександрія оголосила список футболістів, які поїдуть на збір в Австрію.