Олександрія продовжила контракт з голкіпером

Олександрія продовжила контракт з 17-річним українським голкіпером Назаром Макаренком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода буде розрахована до 31 травня 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Назар дебютував за юнацьку команду Олександрії 3 серпня 2024 року в домашньому матчі проти київського Динамо (0:2). Загалом він зіграв 24 поєдинки. Ще три гри зіграв у Другій лізі Б, дебютувавши 11 квітня 2025 року у виїзному матчі проти Тростянця (1:1).

Раніше клуб визначився з місцем проведення номінально домашніх матчів у єврокубковій кампанії сезону 2025/26.

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