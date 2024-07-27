Олександрія перемогла Чорноморець в товариському матчі

Олександрія здобула впевнену перемогу над Чорноморцем в товариському матчі в межах підготовки до сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Дублем відзначився новачок команди Олександр Філіппов.

Контрольний матч

27 липня

Чорноморець — Олександрія 0:2 (0:1)

Зазначимо, що після цього олександрійці зіграли ще в одному спарингу проти ФСК Маріуполь. Цей поєдинок завершився бойовою нічиєю 2:2.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олександрія підписала півзахисника Зорі Дмитра Мишньова. Також "жовто-чорні" підсилились ексзахисником Динамо Артемом Шабановим.