Олександрія в матчі з Оболонню повторила клубний рекорд
Олександр Філіппов
Олександрія
Олександрія перемогла Оболонь в матчі 21 туру УПЛ та повторила клубний рекорд за кількістю домашніх матчів без поразок в межах чемпіонату.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Клуб з Кіровоградщини не програє вже 15 матчів поспіль на стадіоні "Ніка". Востаннє таке траплялось в період з 2017 по 2018 рік, а серія тоді перервалась в матчі із Шахтарем – 0:2.
Наразі за 15 зіграних поєдинків підопічні Ротаня зіграли внічию всього чотири, а 11 разі святкували перемогу.
В наступному домашньому матчі Олександрія зустрінеться із Кривбасом – базовим днем проведення зустрічі є 5 квітня.
Раніше повідомлялось, що до команди Ротаня доєднався ексфутболіст Динамо та Зорі.