Олександрія в матчі з Оболонню повторила клубний рекорд

Олександрія перемогла Оболонь в матчі 21 туру УПЛ та повторила клубний рекорд за кількістю домашніх матчів без поразок в межах чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Клуб з Кіровоградщини не програє вже 15 матчів поспіль на стадіоні "Ніка". Востаннє таке траплялось в період з 2017 по 2018 рік, а серія тоді перервалась в матчі із Шахтарем – 0:2.

Наразі за 15 зіграних поєдинків підопічні Ротаня зіграли внічию всього чотири, а 11 разі святкували перемогу.

В наступному домашньому матчі Олександрія зустрінеться із Кривбасом – базовим днем проведення зустрічі є 5 квітня.

Раніше повідомлялось, що до команди Ротаня доєднався ексфутболіст Динамо та Зорі.