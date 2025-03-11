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Олександрія в матчі з Оболонню повторила клубний рекорд

Володимир Максименко — 11 березня 2025, 16:32
Олександрія в матчі з Оболонню повторила клубний рекорд
Олександр Філіппов
Олександрія

Олександрія перемогла Оболонь в матчі 21 туру УПЛ та повторила клубний рекорд за кількістю домашніх матчів без поразок в межах чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Клуб з Кіровоградщини не програє вже 15 матчів поспіль на стадіоні "Ніка". Востаннє таке траплялось в період з 2017 по 2018 рік, а серія тоді перервалась в матчі із Шахтарем – 0:2.

Наразі за 15 зіграних поєдинків підопічні Ротаня зіграли внічию всього чотири, а 11 разі святкували перемогу.

В наступному домашньому матчі Олександрія зустрінеться із Кривбасом – базовим днем проведення зустрічі є 5 квітня.

Раніше повідомлялось, що до команди Ротаня доєднався ексфутболіст Динамо та Зорі.

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