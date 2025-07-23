Оновлена Олександрія кине виклик Партизану: анонс матчу Ліги конференцій

У четвер, 24 липня, відбудеться перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між Олександрією та сербським Партизаном.

Чемпіон пропонує ознайомитись з анонсом майбутнього протистояння. Стартовий свисток поєдинку заплановано на 20:00 за київським часом.

Що покаже оновлена Олександрія Нестеренка

Варто почати з того, що Олександрія, яка посіла друге місце в чемпіонаті України сезону-2024/2025 – це не та команда, що вже завтра, 24 липня, вийде на поле стадіону "ГКС Катовиці".

І справа навіть не в тому, що команду покинули Мартинюк, Калюжний, Філіппов, Шабанов, Єрмаков та інші. Головний актив клубу, Руслан Ротань, змінив свою прописку.

"Містяни" запросили нового молодого тренера Кирила Нестеренка, для якого дебют в офіційних іграх відбудеться саме в єврокубках.

Під керівництвом нового тренера Олександрія наразі зіграла лише один раз нічию у контрольних поєдинках та зазнала 4 поразки, але важко судити по товариським іграм, де наставник лише награє нових гравців та доносить свої ідеї футболістам, що ось-ось боролися за чемпіонство під керівництвом Ротаня.

На Нестеренка очікує складний виклик, не лише в Лізі конференцій, а й в майбутньому розіграші УПЛ. Єврокубкове протистояння може лише підкреслити проблемні зони в складі команди, що була ближчою до першого місця минулого сезону, ніж до третього.

Тренерський штаб Олександрії (Кирило Нестеренко по центру) ФК Олександрія

Партизан намагається повернути колишню славу

Сербський клуб проводить чергові зміни, але якщо Олександрія провела найкращий сезон в історії та не змогла втримати найкращих гравців команди та найкращого тренера чемпіонату, то Партизан переживає не найкращі часи.

"Чорно-білі" не здобували трофеїв уже шість років, а відставання від першої Црвени Звезди в попередньому сезоні склало більше ніж відрив від третьої команди чемпіонату Нові Пазар.

1 січня рятувати ситуацію в команді прийшов новий головний тренер Срджан Благоєвич, однак значного прориву команда не показала і вже навіть встигла вилетіли з кваліфікації Ліги Європи кіпрському АЕКу з Ларнаки.

Єдине, що залишається незмінне в Партизані, то це любов до Росії. На початку липня серби зіграли товариські матчі з московськими Динамо та ЦСКА, обидві гри, до речі, вони програли.

Коментарі тренерів

Після жеребкування Кирило Нестеренко віддав належне і АЕКу і Партизану, проте відзначив, що команда буде спокійно підходити до підготовки.

"Емоції завжди дуже позитивні. Взагалі, коли береш участь у цих змаганнях, це дуже добре для кожної команди, яка там грає. І АЕК, і Партизан – дві дуже титуловані команди, які мають вагу у своїх чемпіонатах. Це буде дуже класне випробування для нас.

Хлопці зреагували дуже спокійно. Всі посміхались! По суперниках ще не розмовляли. Вони не знають, як грає АЕК та Партизан, але взагалі всі знають, що таке ці дві команди у їх внутрішніх країнах".

Срджан Благоєвич після перемоги в матчі чемпіонату був не багатослівним.

"Нічого, відпочинемо, а з завтрашнього дня зробимо аналіз гри Олександрії. Готуємося в тренерському штабі. Ми ще не презентували його гравцям, будемо розбирати із завтрашнього дня".

Але ми можемо відзначити, що місяць тому під час поїздки до Москви Благоєвич розповів російським ЗМІ, що був би не проти потренувати в Росії.

"Я працював три роки у Казахстані, там вивчав російську мову. Є бажання попрацювати в Росії, я зацікавлений у цьому".

Матч без гостей

Напередодні поєдинку стало відомо, що під час обох матчів буде заборона на присутність гостьових фанатів на трибунах.

"Таке рішення було прийнято організаторами турніру та обома клубами після всебічного аналізу питань безпеки. З метою забезпечення порядку та уникнення ризиків, гостьовим уболівальникам не буде дозволено відвідувати ці поєдинки", – йдеться у повідомленні команди.

Можливо саме прихильність Партизана та його вболівальників до Росії і послужило причиною цього рішення.

Прогноз букмекерів

Букмекери не виділяють явного фаворита в цьому протистоянні. Попри всі проблеми Олександрії, срібний призер чемпіонату України наразі котується на рівні срібного призера чемпіонату Сербії.

На перемогу "містян" у завтрашньому матчі можна поставити з коефіцієнтом 2,33. Успіх Партизана оцінюється 2,84, а на нічию приймаються ставки з кефом 3,3.

Якщо ж взяти до уваги прогноз на прохід до наступної стадії, то тут ще рівніша ситуація. Перед першою грою на успіх Олександрії можна поставити з коефіцієнтом 1,8, а на прохід Партизана – 1,87.

Де дивитися поєдинок

Транслятором матчів Олександрії в Лізі конференцій буде Київстар ТБ. Щоб переглянути матч із Партизаном потрібно лише зареєструватися на сайті.

Трансляція поєдинку буде безкоштовною для всіх.

Прогноз Чемпіона

Мінімальна перемога Олександрії – 1:0