Букмекери визначили фаворита матчу Україна – Грузія

Збірна України з футболу – фаворит матчу 3 туру Ліги націй проти Грузії за прогнозами бейтингового оператора Favbet.

Коефіцієнт на перемогу команди Сергія Реброва, попри величезні кадрові втрати, – 2,19, шанси на перемогу Грузії – 3,60. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,40.

Нагадаємо, поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків "синьо-жовті" посідають останню сходинку в турнірній таблиці.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.