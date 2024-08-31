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Олександрія та Колос назвали стартові склади на матч 5 туру УПЛ

Олександр Булава — 31 серпня, 14:32
Олександрія та Колос назвали стартові склади на матч 5 туру УПЛ

Тренерські штаби Олександрії та Колоса визначилися зі стартовим складом на матч 5 туру Української Прем'єр-ліги.

Олександрія: Єрмаков, Кравченко, Калюжний, Ковалець (к), Філіппов, Шулянський, Мартинюк, Копина, Шабанов, Безерра, Шостак

Колос: Горох, Цуріков, Бондаренко (к), Шершень, Поправка, Демченко, Гагно, Оріховський, Велетень, Третьяков, Паулаускас

Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція буде на каналі УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, Олександрія у попередньому турі сенсаційно обіграла донецький Шахтар (4:3) та наразі з 9 балами очолює турнірну таблицю чемпіонату. Колос має в активі 2 очки та займає передостаннє місце.

Колос Олександрія Чемпіонат України, УПЛ

Колос

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