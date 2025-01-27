Поліція веде розлідування щодо погроз на адресу судді через вилучення гравця Арсенала

Орган, відповідальний за суддівство матчів в англійській професійній футбольній асоціації (PGMOL) оголосив, що поліція почала вести розслідування погроз та образ на адресу арбітра Майкла Олівера.

Про це PGMOL повідомив у своїй заяві в соцмережах.

"Ми обурені погрозами та образами на адресу Майкла Олівера після матчу Вулвергемптон – Арсенал. Жодна особа не повинна піддаватися будь-яким формам насильства, не кажучи вже про огидні напади, спрямовані на Майкла та його сім'ю протягом останніх 24 годин. Поліція знає про це, і вже розпочато низку розслідувань. Ми підтримуємо Майкла та всіх постраждалих і сповнені рішучості боротися з такою неприйнятною поведінкою", – йдеться у заяві.

Олівер почав отримувати погрози через вилучення Майлза Льюїса-Скеллі на 43-й хвилині матчу з Вулвергемптоном (1:0).

Після цього рішення колишня голова PGMOL Кіт Гекетт визнав помилку арбітра та навіть закликав покарати його.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок, коли поліцію викликають для розслідування погроз, пов'язаних із 39-річним суддею.

У квітні 2018 року поліція розслідувала повідомлення з погрозами, надіслані дружині Олівера Люсі після того, як її номер телефону був опублікований у соціальних мережах.

Це відбулося після того, яка Олівер призначив пенальті на останніх хвилинах матчу Реал – Ювентус у Лізі чемпіонів. Тодішній голкіпер "старої синьйори" Джанлуїджі Буффон після гри заявив, що Олівер має "сміттєвий бак замість серця".