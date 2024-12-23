Динамо продовжило контракт із захисником збірної України

Динамо оголосило про продовження контракту з основним захисником команди Олександром Тимчиком.

Про це "біло-сині" повідомили на своєму сайті.

За інформацією джерела, нова угода між сторонами розрахована до літа 2028 року. Попередній контракт з 27-річним гравцем закінчувався 30 вересня 2025 року.

Олександр Тимчик приєднався до Динамо у 16-річному віці у 2013 році. Захисник дебютував за першу команду киян 26 жовтня 2016 року у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти Зорі (5:2), у складі якої він потім провів півтора роки.

Після успішної оренди в луганському клубі Тимчик повернувся до Динамо, де зайняв місце в основному складі.

У нинішньому сезоні Олександр Тимчик зіграв у 19 матчах Динамо в усіх турнірах, у яких він відзначився однією результативною передачею. На рахунку захисника також 23 поєдинка у футболці збірної України.

Нагадаємо, що одноклубник Тимчика опинився у скаутському звіті найкращих молодих гравців 2024 року.