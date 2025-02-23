Очікували, що гра буде непростою: Шовковський – про перемогу над Карпатами у 18 турі УПЛ

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу над Карпатами в межах 18 туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що у так званий весняний футбол можливі сюрпризи.

Його слова наводить пресслужба столичного клубу.

"Щодо гри – ми чудово розуміли, що весняний футбол – особливий, усі команди функціонально готові, є певні напрацювання після зборів, усі добре готуються, тож можуть бути сюрпризи. І перший тур весняного етапу це показав – перемога Вереса, гра Чорноморця…

Тому ми очікували, що гра буде непростою, але, безумовно, мали достатньо непоганих можливостей для того, щоб ще в першому таймі відчувати себе більш комфортно", – зазначив він.

Тренер також пояснив відсутність у стартовому складі Володимира Бражка.

"Якщо в моєму розпорядженні є виконавці, які демонструють визначну гру, я не буду дивитися, чи він кудись збирається перейти чи ні. Я буду використовувати, тому що він здатен виконувати завдання. У нашому колективі на сьогоднішній день 26 гравців, також ми залучаємо гравців юнацької команди, які тренуються з нами, адаптуються до наших вимог, і це пришвидшує їхнє зростання і дорослішання.

У Володимира Бражка, як і у Миколи Шапаренка, був непростий період. Бражко відновлювався після досить непростої травми гомілкостопа. Тому він не був задіяний у січневих матчах Ліги Європи, тому що ми його берегли. Він пропустив певний період підготовки і зараз набирає форму", – пояснив фахівець.

Нагадаємо, сьогодні свій матч провела також Олександрія, яка є найближчим переслідувачем Динамо. Команда Олександра Ротаня в непростому поєдинку перемогла луганську Зорю (2:1). Раніше Ворскла зазнала поразки від Оболоні.