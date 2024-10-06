Тренер Колоса пояснив нічию з Лівим берегом

Головний тренер Колоса Олександр Поздєєв вважає, що його підопічним не вистачило майстерності, щоб реалізувати свої моменти у матчі проти Лівого берега в Українській Прем'єр-лізі.

Цитує тренер пресслужба клубу.

"Причиною поганої реалізації, як не банально, є майстерність. Десь трішки не виконали епізод – все дуже банально, майстерності трішки не вистачило. Хочеться більше створювати, є деякі структурні моменти, які нам потрібно покращити, щоб ми мали більше можливостей доходити до завершальної зони. Моменти були, і ми дуже засмучені, дуже хотіли перемогти, але десь удачі трішки не вистачило. З цього складається футбол", – зазначив фахівець.

За словами тренера, попри домінацію на полі, гравці Колоса створювали реальну небезпеку біля воріт Лівого берега після стандартів.

"З позитивного – ми нічого не дали створити супернику. Тільки з наших кутових була велика небезпека. Я цим дуже незадоволений, ми будемо це покращувати, вирішувати. Ми грали першим номером, домінували, намагались створювати моменти. Хотілось би створювати більше тиску біля воріт суперника. Тоді суперник втомиться, втратить концентрацію, а коли ми даємо їм передишки – вони якісніше обороняються. Ми дуже хотіли перемогти і засмучені цим результатом", – сказав Поздєєв.

Після 9 туру Колос залишився на 13-й сходинці турнірної таблиці, в активі клубу 8 залікових балів.

Наступний матч команда зіграє 18 жовтня проти Шахтаря.