Раптово помер колишній воротар та тренер багатьох українських клубів

На 49-му році життя не стало Олександра Гуменюка, відомого у минулому воротаря та тренера багатьох українських клубів.

Про трагічну звістку повідомила пресслужба клубу Діназ, тренером дитячої академії якого Гуменюк працював останнім часом.

Гуменюк розпочав кар'єру у хмельницькому Поділлі, після чого в 1990 році перейшов в юнацьку команду київського Динамо, проте за основну команду так і не зіграв.

Протягом кар'єри він захищав кольори багатьох клубів, серед яких ЦСКА, Дніпро, Чорноморець, Волинь та Металіст.

Після завершення ігровою кар'єри став тренером та працював у ДЮФШ Динамо, Ворсклі, Буковині, Зірці та інших клубах.

Раніше стало відомо, що у віці 44 років помер колишній футболіст криворізького Кривбаса Сергій Сторожев, який боронив Україну від російської агресії.