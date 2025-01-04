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Раптово помер колишній воротар та тренер багатьох українських клубів

Олексій Мурзак — 4 січня 2025, 20:20
Раптово помер колишній воротар та тренер багатьох українських клубів
Олександр Гуменюк
ФК Діназ

На 49-му році життя не стало Олександра Гуменюка, відомого у минулому воротаря та тренера багатьох українських клубів.

Про трагічну звістку повідомила пресслужба клубу Діназ, тренером дитячої академії якого Гуменюк працював останнім часом.

Гуменюк розпочав кар'єру у хмельницькому Поділлі, після чого в 1990 році перейшов в юнацьку команду київського Динамо, проте за основну команду так і не зіграв.

Протягом кар'єри він захищав кольори багатьох клубів, серед яких ЦСКА, Дніпро, Чорноморець, Волинь та Металіст.

Після завершення ігровою кар'єри став тренером та працював у ДЮФШ Динамо, Ворсклі, Буковині, Зірці та інших клубах.

Раніше стало відомо, що у віці 44 років помер колишній футболіст криворізького Кривбаса Сергій Сторожев, який боронив Україну від російської агресії.

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