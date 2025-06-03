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Боже-Боже, як так: на Волині команда з Мар’янівки пропустила 22 голи, а тренер не стримав емоцій

Богдан Войченко — 3 червня 2025, 11:08
Скріншот
Боже-Боже, як так: на Волині команда з Мар’янівки пропустила 22 голи, а тренер не стримав емоцій

Футбольні баталії на чемпіонаті Волині несподівано вийшли за межі спортивного протоколу і все через матч між командою з Мар’янівки та ФК Володимир, який завершився приголомшливим рахунком 1:22.

Так, вам не здалося господарі поля пропустили понад два десятки м’ячів на власному стадіоні. Цей результат став справжнім шоком не лише для глядачів, а й для головного тренера мар’янівської команди.

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Ще під час гри наставник не стримав емоцій і молився Богу та просто голосно кричав на своїх хлопців. Уривок з матчу вже став хітом і розлетівся соцмережами.

Увага: відео містить нецензурну лексику!

Раніше повідомлялося, що тренер аматорської команди жорстко розніс свою команду у перерві гри, ставши зіркою у соцмережах.

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