Боже-Боже, як так: на Волині команда з Мар’янівки пропустила 22 голи, а тренер не стримав емоцій

Футбольні баталії на чемпіонаті Волині несподівано вийшли за межі спортивного протоколу і все через матч між командою з Мар’янівки та ФК Володимир, який завершився приголомшливим рахунком 1:22.

Так, вам не здалося – господарі поля пропустили понад два десятки м’ячів на власному стадіоні. Цей результат став справжнім шоком не лише для глядачів, а й для головного тренера мар’янівської команди.

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Ще під час гри наставник не стримав емоцій і молився Богу та просто голосно кричав на своїх хлопців. Уривок з матчу вже став хітом і розлетівся соцмережами.

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Раніше повідомлялося, що тренер аматорської команди жорстко розніс свою команду у перерві гри, ставши зіркою у соцмережах.