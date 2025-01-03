Помер колишній футболіст Кривбаса, який став на захист України

У віці 44 років помер колишній футболіст криворізького Кривбаса Сергій Сторожев.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сергій доєднався до ЗСУ. Майже три роки захищав Україну. Проте на передовій у нього загострилося хронічне захворювання, після чого Сергій потрапив до лікарні. Колишній футболіст загинув у останні дні 2024-го. У Сторожева зупинилося серце.

Він приєднався до Кривбаса 1998 році. За основну команду зіграв один матч у Вищій лізі у 18-річному віці. Став володарем бронзових медалей сезону-1998/99. Також встановив рекорд за кількістю матчів у складі другої команди Кривбаса.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув український футбольний арбітр Андрій Щепотьєв.