Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Помер колишній футболіст Кривбаса, який став на захист України

Микола Дендак — 3 січня 2025, 19:35
Помер колишній футболіст Кривбаса, який став на захист України
ФК Кривбас

У віці 44 років помер колишній футболіст криворізького Кривбаса Сергій Сторожев.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сергій доєднався до ЗСУ. Майже три роки захищав Україну. Проте на передовій у нього загострилося хронічне захворювання, після чого Сергій потрапив до лікарні. Колишній футболіст загинув у останні дні 2024-го. У Сторожева зупинилося серце.

Він приєднався до Кривбаса 1998 році. За основну команду зіграв один матч у Вищій лізі у 18-річному віці. Став володарем бронзових медалей сезону-1998/99. Також встановив рекорд за кількістю матчів у складі другої команди Кривбаса.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув український футбольний арбітр Андрій Щепотьєв.

Кривбас ЗСУ смерть

Кривбас

Кривдники Полісся, знайомі з Естонії та Кальмар: з ким Кривбас зіграє на зборі в Іспанії
Оболонь оголосила про підписання нападника Кривбаса
Кривбас випустив особливу форму на честь дня народження Степана Бандери
Став відомий перший суперник Кривбаса на зимовому зборі
Оболонь підпише чемпіона світу в складі молодіжної збірної України U-20

Останні новини