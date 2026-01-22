Андерлехту потрібна стабільність, – Ящук оцінив перехід Сікана
Колишній форвард Андерлехта Олег Ящук поділився думками щодо трансферу українського нападника Данила Сікана до бельгійського клубу.
Слова футболіста надає Sportarena.
"Час покаже. Мені важко щось про нього говорити, тому що я не бачив, як Сікан грає в цьому сезоні. З цікавістю чекаю виступів земляка і бажаю Данилу успіху. Андерлехту зараз багато чого потрібно, і перш за все стабільності в клубі. До кінця сезону буде видно", – сказав Ящук.
Данило Сікан уклав контракт із "пурпурово-білими" до 2030 року.
Відзначимо, що у Сікана була угода із Трабзонспором до кінця червня 2029 року. Однак у Туреччині Данило не зміг стати "своїм". За цю команду, у яку перейшов із Шахтаря у січні 2025-го, встиг провести 34 матчі (7 голів та 3 асисти). Також у Данила за спиною є 7 ігор за збірну України (1 м'яч).
Наразі Андерлехт йде на четвертому місці турнірної таблиці Про-ліги Бельгії, набравши 35 балів за 21 тур.