Експерт пояснив провал Мудрика та Судакова на Євро-2024

Екснападник Андерлехта Олег Ящук вважає, що таланти збірної України Михайло Мудрик та Георгій Судаков перегоріли на Євро-2024.

Таку думку футболіст сказав у коментарі "Українському футболу".

"Чому Мудрику та Судакову не вдалося яскраво себе проявити? Я думаю, що Мудрик і Судаков перегоріли. Таке теж буває, коли дуже хочеш добре зіграти, бо знаєш, що всі чекають. Це лише моє припущення", — сказав Ящук.

Зазначимо, що Судаков відіграв три матчі на Євро-2024, в активі Мудрика поєдинки з Румунією та Словаччиною. Гру з Бельгією вінгер пропускав через травму.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією та посіла останнє місце у квартеті Е.