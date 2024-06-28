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Експерт пояснив провал Мудрика та Судакова на Євро-2024

Олександр Булава — 28 червня, 12:31
Експерт пояснив провал Мудрика та Судакова на Євро-2024

Екснападник Андерлехта Олег Ящук вважає, що таланти збірної України Михайло Мудрик та Георгій Судаков перегоріли на Євро-2024.

Таку думку футболіст сказав у коментарі "Українському футболу".

"Чому Мудрику та Судакову не вдалося яскраво себе проявити? Я думаю, що Мудрик і Судаков перегоріли. Таке теж буває, коли дуже хочеш добре зіграти, бо знаєш, що всі чекають. Це лише моє припущення", — сказав Ящук.

Зазначимо, що Судаков відіграв три матчі на Євро-2024, в активі Мудрика поєдинки з Румунією та Словаччиною. Гру з Бельгією вінгер пропускав через травму.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією та посіла останнє місце у квартеті Е.

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