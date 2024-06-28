Ящук: Бельгія розчарувала більше за Україну

Колишній нападник Андерлехта Олег Ящук вважає, що збірна Бельгії розчарувала на Євро-2024 більше, ніж Україна.

Його слова передає Український футбол.

"Прикро, що через поразку від Румунії ми пролетіли повз плей-офф, хоча, якщо розглядати окремо матч з Бельгією, непогано виглядали. Більше навіть Бельгія розчарувала, бо це вони зовсім були на себе не схожі.

Чесно кажучи, до матчу я не вірив, що Україна може взяти 3 очки, але нашим забракло зовсім трішечки у фінальній стадії — останньої передачі, фінальної крапки. Моменти були, але щоб вигравати – потрібно забивати.

Якщо ви бачили, бельгійці освистали команду. Пресу ще не читав, але припускаю, що негативу було вдосталь. З такою грою підопічні Тедеско навряд чи пройдуть Францію. Бельгія була зобов'язана обігрувати Україну, але те, що вони показали в третьому турі… вони нікого не обіграють з такою грою. Уявіть, який галас стоятиме, якщо Франція вилетить від такої Бельгії. Хіба що вони видадуть свою найкращу гру на цьому Євро", — сказав Ящук.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.