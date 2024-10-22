Шахтар з голом Галонського здолав Арсенал: огляд матчу Юнацької Ліги УЄФА

У матчі 3-го туру Юнацької ліги УЄФА Шахтар U-19 на виїзді обіграв Арсенал U-19.

Огляд матчу

Юнацька ліга УЄФА-2024/25

3 тур, 22 жовтня

Арсенал U-19 – Шахтар U-19 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 14 Галонський

Зазначимо, що у 1 турі Шахтар U-19 вирвав перемогу в італійської Болоньї U-19, а у 2 турі розгромно програв Аталанті (3:0).

Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня доросла команда Шахтаря в третьому турі Ліги чемпіонів зіграє проти Арсенала. Початок матчу – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.