Шахтар з голом Галонського здолав Арсенал: огляд матчу Юнацької Ліги УЄФА
ФК Шахтар
У матчі 3-го туру Юнацької ліги УЄФА Шахтар U-19 на виїзді обіграв Арсенал U-19.
Огляд матчу
Юнацька ліга УЄФА-2024/25
3 тур, 22 жовтня
Арсенал U-19 – Шахтар U-19 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 14 Галонський
Зазначимо, що у 1 турі Шахтар U-19 вирвав перемогу в італійської Болоньї U-19, а у 2 турі розгромно програв Аталанті (3:0).
Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня доросла команда Шахтаря в третьому турі Ліги чемпіонів зіграє проти Арсенала. Початок матчу – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.