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Колишній гравець збірної України залишив керівну посаду в футбольному клубі Рух

Руслан Травкін — 10 грудня 2024, 11:56
Колишній гравець збірної України залишив керівну посаду в футбольному клубі Рух
В'ячеслав Шевчук
Рух

Футбольний клуб Рух та В'ячеслав Шевчук припинили співпрацю. Колишній гравець збірної України обіймав посаду генерального менеджера з квітня цього року.

Про це повідомила пресслужба команди.

Сторони розійшлися за обопільною згодою сторін. Колишній футболіст висловив подяку клубу.

"Дякую за цю співпрацю. Я та Рух мали давні тісні та дружні відносини, які ми продовжимо підтримувати й надалі. Наша співпраця була плідною та професійною, але настав час рухатись різними шляхами.

Частина мого серця та думок завжди буде з Рухом, адже це чудовий клуб і мені було цікаво та приємно бути частиною цього великого проєкту. Бажаю "жовто-чорним" успіху в усіх етапах їхнього розвитку та перемог на футбольному полі", – сказав Шевчук.

Шевчук більшу частину своєї кар'єри провів у складі Шахтаря. Також виступав за низку інших українських клубів. У складі збірної України провів 54 поєдинки, голів не забивав.

Нагадаємо, у 16-му турі УПЛ львівський клуб мінімально здолав житомирське Полісся (1:0).

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В'ячеслав Шевчук

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