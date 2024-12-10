Колишній гравець збірної України залишив керівну посаду в футбольному клубі Рух
Футбольний клуб Рух та В'ячеслав Шевчук припинили співпрацю. Колишній гравець збірної України обіймав посаду генерального менеджера з квітня цього року.
Про це повідомила пресслужба команди.
Сторони розійшлися за обопільною згодою сторін. Колишній футболіст висловив подяку клубу.
"Дякую за цю співпрацю. Я та Рух мали давні тісні та дружні відносини, які ми продовжимо підтримувати й надалі. Наша співпраця була плідною та професійною, але настав час рухатись різними шляхами.
Частина мого серця та думок завжди буде з Рухом, адже це чудовий клуб і мені було цікаво та приємно бути частиною цього великого проєкту. Бажаю "жовто-чорним" успіху в усіх етапах їхнього розвитку та перемог на футбольному полі", – сказав Шевчук.
Шевчук більшу частину своєї кар'єри провів у складі Шахтаря. Також виступав за низку інших українських клубів. У складі збірної України провів 54 поєдинки, голів не забивав.
Нагадаємо, у 16-му турі УПЛ львівський клуб мінімально здолав житомирське Полісся (1:0).