Ексфорварда Челсі та Ювентуса звільнили з румунського клубу

Колишній форвард лондонського Челсі, Ювентуса та збірної Румунії Адріан Муту був звільнений з посади головного тренера Петролула, який очолив 1

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду, яка була розрахована до кінця сезону-2025/26, розірвали за обопільною згодою сторін. Під керівництвом Муту команда відіграла 9 матчів у чемпіонаті Румунії, в яких здобула дві перемоги, тричі зіграла внічию та зазнала п'ять поразок.

Нагадаємо, у складі збірної Румунії Адріан забив 35 голів у 77 матчах. Він виступав за Інтер, Парму, Ювентус, Фіорентину, Чезену, Челсі та Тиргу Муреш

У тренерській кар'єрі Муту відомий у роботі на посаді генерального менеджера бухарестського Динамо. Також 45-річний фахівець очолював збірну Румунії U-21, Рапід, Нефтчі, Клуж та із січня Петролул