Колишній форвард Челсі та Ювентуса очолив румунський клуб

Колишній форвард лондонського Челсі, Ювентуса та збірної Румунії Адріан Муту став новим головним тренером Петролула.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сторони домовилися про контракт до кінця сезону 2025/26. Зараз клуб посідає шосте місце у чемпіонаті Італії. .

У складі збірної Румунії Адріан забив 35 голів у 77 матчах. Він виступав за Інтер, Парму, Ювентус, Фіорентину, Чезену, Челсі та Тиргу Муреш

У тренерській кар'єрі Муту відомий у роботі на посаді генерального менеджера бухарестського Динамо. Також 45-річний фахівець очолював збірну Румунії U-21, Рапід, Нефтчі та Клуж.