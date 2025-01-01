Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній форвард Челсі та Ювентуса очолив румунський клуб

Руслан Травкін — 1 січня 2025, 17:38
Колишній форвард Челсі та Ювентуса очолив румунський клуб
Адріан Муту
facebook.com/official.fcpetrolul

Колишній форвард лондонського Челсі, Ювентуса  та збірної Румунії Адріан Муту став новим головним тренером Петролула.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сторони домовилися про контракт до кінця сезону 2025/26. Зараз клуб посідає шосте місце у чемпіонаті Італії. .

У складі збірної Румунії Адріан забив 35 голів у 77 матчах. Він виступав за Інтер, Парму, Ювентус, Фіорентину, Чезену, Челсі та Тиргу Муреш

У тренерській кар'єрі Муту відомий у роботі на посаді генерального менеджера бухарестського Динамо. Також 45-річний фахівець очолював збірну Румунії U-21, Рапід, Нефтчі та Клуж.

Читайте також :
Відео Фото Пив кров порнозірки, попався на кокаїні і досі винний 17 млн: все про найгучніший допінг-скандал Челсі до Мудрика
Новий тренер Адріан Муту

Адріан Муту

Пив кров порнозірки, попався на кокаїні і досі винний 17 млн: все про найгучніший допінг-скандал Челсі до Мудрика

Останні новини