Муту: Вживання кокаїну – найгірше рішення в моїй кар’єрі

Відомий у минулому румунський форвард Адріан Муту зізнався, що найгіршим рішенням у його кар’єрі було вживання кокаїну, за що він отримав 7-місячну дискваліфікацію в 2004 році.

46-річного румуна цитує The Telegraph.

"Вживання кокаїну під час мого перебування в Челсі було найгіршим рішенням, яке я міг прийняти у своїй кар'єрі. Я був самотній і сумний, але ні депресія, ні що-небудь інше не виправдовувало мої дії. Нульова толерантність – такою була політика Челсі щодо наркотиків. І я думаю, це правильно. Я зробив помилку, збився зі шляху і поплатився за це. Я був занадто молодий і занадто самотній.

Я багато розмірковував про це і вважаю, що понад один сезон я був одним із найкращих гравців світу, тому я міг легко виграти Золотий м'яч. Але погані рішення завадили мені це зробити. Я намагаюся не мучитися через це", – зізнався ексфутболіст.