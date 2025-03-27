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Муту: Вживання кокаїну – найгірше рішення в моїй кар’єрі

Олег Дідух — 27 березня 2025, 20:22
Муту: Вживання кокаїну – найгірше рішення в моїй кар’єрі
Адріан Муту
Getty Images

Відомий у минулому румунський форвард Адріан Муту зізнався, що найгіршим рішенням у його кар’єрі було вживання кокаїну, за що він отримав 7-місячну дискваліфікацію в 2004 році.

46-річного румуна цитує The Telegraph.

"Вживання кокаїну під час мого перебування в Челсі було найгіршим рішенням, яке я міг прийняти у своїй кар'єрі. Я був самотній і сумний, але ні депресія, ні що-небудь інше не виправдовувало мої дії. Нульова толерантність – такою була політика Челсі щодо наркотиків. І я думаю, це правильно. Я зробив помилку, збився зі шляху і поплатився за це. Я був занадто молодий і занадто самотній.

Я багато розмірковував про це і вважаю, що понад один сезон я був одним із найкращих гравців світу, тому я міг легко виграти Золотий м'яч. Але погані рішення завадили мені це зробити. Я намагаюся не мучитися через це", – зізнався ексфутболіст.

Нагадаємо, Муту в своїй кар’єрі виступав за Арджеш, Динамо Бухарест, Інтер, Парму, Ювентус, Фіорентину, Чезену, Челсі та Тиргу Муреш. Відзначився 35 голами в 77 матчах за збірну Румунії.

Нещодавно Муту звільнили з посади головного тренера Петролула.

Адріан Муту

Адріан Муту

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