Одноклубник Ярмолюка порвав хрестоподібні зв'язки у матчі за молодіжну збірну

Володимир Максименко — 16 жовтня 2025, 10:47
Одноклубник Ярмолюка порвав хрестоподібні зв'язки у матчі за молодіжну збірну
Антоні Міламбо
Брентфорд

Одноклубник Єгора Ярмолюка у Брентфорді Антоні Міламбо зазнав важкої травми у матчі за молодіжну збірну Нідерландів. 

Про це повідомила пресслужба "бджіл".

Гравця замінили у поєдинку проти однолітків з Боснії та Герцеговини у межах кваліфікації до чемпіонату Європи. Подальше обстеження виявило розрив зв'язок.

Найближчим часом Міламбо перенесе операцію, після чого на гравця очікує тривалий курс відновлення – він пропустить, щонайменше, значну частину сезону-2025/26.

До Брентфорда хавбек приєднався цього літа з Феєнорда і за цей час встиг зіграти три матчі у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялось про травму хрестоподібних зв'язок в одного з лідерів Тоттенгема.

