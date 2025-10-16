Одноклубник Ярмолюка порвав хрестоподібні зв'язки у матчі за молодіжну збірну

Одноклубник Єгора Ярмолюка у Брентфорді Антоні Міламбо зазнав важкої травми у матчі за молодіжну збірну Нідерландів.

Про це повідомила пресслужба "бджіл".

Гравця замінили у поєдинку проти однолітків з Боснії та Герцеговини у межах кваліфікації до чемпіонату Європи. Подальше обстеження виявило розрив зв'язок.

Antoni Milambo will undergo surgery and be in rehabilitation for the remainder of the season after he suffered an anterior cruciate ligament injury on international duty with Netherlands Under-21s



We're all with you, Antoni 🙏 — Brentford FC (@BrentfordFC) October 15, 2025

Найближчим часом Міламбо перенесе операцію, після чого на гравця очікує тривалий курс відновлення – він пропустить, щонайменше, значну частину сезону-2025/26.

До Брентфорда хавбек приєднався цього літа з Феєнорда і за цей час встиг зіграти три матчі у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялось про травму хрестоподібних зв'язок в одного з лідерів Тоттенгема.