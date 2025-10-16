Одноклубник Ярмолюка порвав хрестоподібні зв'язки у матчі за молодіжну збірну
Антоні Міламбо
Брентфорд
Одноклубник Єгора Ярмолюка у Брентфорді Антоні Міламбо зазнав важкої травми у матчі за молодіжну збірну Нідерландів.
Про це повідомила пресслужба "бджіл".
Гравця замінили у поєдинку проти однолітків з Боснії та Герцеговини у межах кваліфікації до чемпіонату Європи. Подальше обстеження виявило розрив зв'язок.
Найближчим часом Міламбо перенесе операцію, після чого на гравця очікує тривалий курс відновлення – він пропустить, щонайменше, значну частину сезону-2025/26.
До Брентфорда хавбек приєднався цього літа з Феєнорда і за цей час встиг зіграти три матчі у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.
Раніше повідомлялось про травму хрестоподібних зв'язок в одного з лідерів Тоттенгема.