Одноклубник Миколенка отримав важку травму і вибув до кінця сезону

Півзахисник Евертона Орель Мангаля не зможе допомогти своїй команді до кінця сезону-2024/25 через важку травму.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

За підсумками матчу проти Брайтона у футболіста діагностовано розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Тепер на Мангаля очікує операція та тривале відновлення.

Окрім того, в поєдинку з "чайками" отримав травму підколінного сухожилля Домінік Калверт-Льюїн. Форвард буде відсутнім декілька тижнів.

We can confirm injury updates to Orel Mangala and Dominic Calvert-Lewin. 🔵 — Everton (@Everton) January 30, 2025

У поточній кампанії на рахунку Мангаля 22 матчі у всіх турнірах, в яких він забив один гол.

Зазначимо, що права на футболіста належать Марселю, а у складі ліверпульського клубу опорник виступає на правах оренди.

Сьогодні Евертон зіграв поєдинок 24 туру АПЛ проти Лестера. Старт матчу заплановано на 17:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Руслан Малиновський повернувся до повноцінних тренувань після страшної травми.