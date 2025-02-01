Одноклубник Миколенка отримав важку травму і вибув до кінця сезону
Півзахисник Евертона Орель Мангаля не зможе допомогти своїй команді до кінця сезону-2024/25 через важку травму.
Про це повідомляє пресслужба "ірисок".
За підсумками матчу проти Брайтона у футболіста діагностовано розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Тепер на Мангаля очікує операція та тривале відновлення.
Окрім того, в поєдинку з "чайками" отримав травму підколінного сухожилля Домінік Калверт-Льюїн. Форвард буде відсутнім декілька тижнів.
У поточній кампанії на рахунку Мангаля 22 матчі у всіх турнірах, в яких він забив один гол.
Зазначимо, що права на футболіста належать Марселю, а у складі ліверпульського клубу опорник виступає на правах оренди.
Сьогодні Евертон зіграв поєдинок 24 туру АПЛ проти Лестера. Старт матчу заплановано на 17:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що Руслан Малиновський повернувся до повноцінних тренувань після страшної травми.